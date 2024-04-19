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Военное обозрение

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Поражение Русской армии на реке Ялу

Поражение Русской армии на реке Ялу

120 лет назад произошло первое значительное сухопутное сражение Русско-японской войны. Неудача Русских войск на пограничной реке Ялу у города Цзюляньчэн (Тюренчен) стала первым поражением России на суше .

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