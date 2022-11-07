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Какой приговор вынесен автору ложных сообщений о бомбах на юге республики

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сообщает, что Комратский суд вынес приговор подростку, который 19-21 января 2022 года отправил властям ложные сообщения о наличии взрывчатых веществ на юге республики.

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