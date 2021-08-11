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ВВС США продолжат бомбить талибов в Афганистане до 31 августа

ВВС США продолжат бомбить талибов в Афганистане до 31 августа

Военно-воздушные силы США за последние 24−48 часов нанесли несколько авиаударов по позициям радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и продолжат оказывать афганским силам безопасности поддержку с воздуха по крайней мере до 31 августа.

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