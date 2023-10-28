Киев понёс большие потери за сутки боёв на Херсонщине

Русские войска сбили самолёт Су-25, а также уничтожили 2 артиллерийских расчёта ВСУ.Пресс-служба Минобороны России сообщает, что в островной зоне Херсонской области в минувшую пятницу обстрелу русской артиллерии подверглась позиция ВСУ.
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