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Киев понёс большие потери за сутки боёв на Херсонщине

Киев понёс большие потери за сутки боёв на Херсонщине

Русские войска сбили самолёт Су-25, а также уничтожили 2 артиллерийских расчёта ВСУ.Пресс-служба Минобороны России сообщает, что в островной зоне Херсонской области в минувшую пятницу обстрелу русской артиллерии подверглась позиция ВСУ.

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