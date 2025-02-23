Володин: праздник 23 февраля не относится к тем, кто бежал за границу, бросив РФ

Сергей К

Да большинство сбежавших в 90-х устроились по жизни где-то и как-то. Чего им возвращаться? Тем более, ваоспоминания у них - о России 90-х - ужасные... Уезжала же не шпана, а, как правило, люди с хорошим образованием. Которого, пожалуй, здесь уж нет... А шпапа оставалась в России. В Думу пошла... и прочее руководство.