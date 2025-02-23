Праздник 23 февраля не относится к тем, кто бежал за границу, бросив Российскую Федерацию. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Володин: праздник 23 февраля не относится к тем, кто бежал за границу, бросив РФ
Комментарии
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Сергей К
Да большинство сбежавших в 90-х устроились по жизни где-то и как-то. Чего им возвращаться? Тем более, ваоспоминания у них - о России 90-х - ужасные... Уезжала же не шпана, а, как правило, люди с хорошим образованием. Которого, пожалуй, здесь уж нет... А шпапа оставалась в России. В Думу пошла... и прочее руководство.
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9 час.
СК
Сергей К
Кстати, бизнесмен - слово хорошее. Но в 90-х бизнес без параллельного занятия бандитизмом и мошенничеством - это было невозможно... Я что-то таких не знаю...
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9 час.
Геннадий Хрипунов
Всех предателей России и гей-европейских-бандеровских- пиндоских и другую шваль будем потихоньку уничтожать без суда, советую лучше им не приезжать в Россию если хотят жить .
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8 час.
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