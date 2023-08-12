Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Арсенал» – очевидный фаворит игры АПЛ против «Ноттингем Форест», победа «Лутона» над «Брайтоном» оценена в 10.00

Чемпионат Англии стартовал в пятницу матчем «Бернли» – «Манчестер Сити» (0:2). В субботу пройдут еще шесть игр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх