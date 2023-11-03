Знали ли вы, что глисты могут быть в легких?

Основные места локализации гельминтов в человеческом организме это кишечник и желудок. Но иногда паразитов можно встретить и в других органах.
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