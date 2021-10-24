Почему российские журналисты, работающие на деньги из США или Великобритании, так стесняются этого?

ЗанозаПолитикаПочему российские журналисты, работающие на деньги из США или Великобритании, так стесняются этого? Лауреат нобелевской премии мира Дмитрий Муратов задал Владимиру Путину вопрос. Что-то про иноагентов.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан ТехажевСША и их союзники очень ловкие мошенники, умеют всё перевернуть с ног на голову и наоборот! Нам, гражданам России, такая эквилибристика ни к чему. У нас простора для жизни хватит ещё не для одного десятка миллионов людей. Надо об этом постоянно говорить и писать, а не собачиться на территориях Москвы или Питера!ЛСЛидия СанниковаУ этих людей сучность такая. Уехали бы к хозяину, они бы стали никем. Муратов премию мира получил. Позорную. У таких ни стыда, ни совести, ни чести.кормчийВсех иноагентов в РФ - к ногтю !Юрий СедовНадо брать пример с Эрдогана. На хрен выкинул послов 10 стран и никто не пикнул. А РФ все выражает озабоченность•••Алексей ЗверевGGarryИ ЧТО??? Предлагаешь потопить кораблик с блядским домиком??? Я угадал, холопчик???Алексей ЗверевВы наверное немного попутали, Я при исполнении !!! А холопчик как раз Вы !!!РоссиянинМурадов вспомнил Миледи. Как известно, падшую женщину. Проститутку. Это значит, он прекрасно понимает чем занимается сам со своими коллегами. Ну а нобелевку сегодня, превратили в ни что иное, как на то самое клеймо, которым клеймили Миледи.Комментировать
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