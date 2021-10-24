Заноза

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Почему российские журналисты, работающие на деньги из США или Великобритании, так стесняются этого?

Почему российские журналисты, работающие на деньги из США или Великобритании, так стесняются этого?

Лауреат нобелевской премии мира Дмитрий Муратов задал Владимиру Путину вопрос. Что-то про иноагентов.

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Руслан Техажев
США и их союзники очень ловкие мошенники, умеют всё перевернуть с ног на голову и наоборот! Нам, гражданам России, такая эквилибристика ни к чему. У нас простора для жизни хватит ещё не для одного десятка миллионов людей. Надо об этом постоянно говорить и писать, а не собачиться на территориях Москвы или Питера!
Лидия Санникова
У этих людей сучность такая. Уехали бы к хозяину, они бы стали никем. Муратов премию мира получил. Позорную. У таких ни стыда, ни совести, ни чести.
кормчий
Всех иноагентов в РФ - к ногтю !
Юрий Седов
Надо брать пример с Эрдогана. На хрен выкинул послов 10 стран и никто не пикнул. А РФ все выражает озабоченность•••
Алексей Зверев
Garry
И ЧТО??? Предлагаешь потопить кораблик с блядским домиком??? Я угадал, холопчик???
Алексей Зверев
Вы наверное немного попутали, Я при исполнении !!! А холопчик как раз Вы !!!
Россиянин
Мурадов вспомнил Миледи. Как известно, падшую женщину. Проститутку. Это значит, он прекрасно понимает чем занимается сам со своими коллегами. Ну а нобелевку сегодня, превратили в ни что иное, как на то самое клеймо, которым клеймили Миледи.

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