Отдел кадров: Зендея, Ана де Армас и Кейт Бланшетт

Конец апреля, а это значит, что пора провести ревизию модных съёмок для рекламы и глянца. Без лишних слов любуемся фотосессиями Зендеи, Дейзи Ридли, Аны де Армас, Джои Кинг, Шарлотты Генсбур, Кейт Бланшетт, Майи Хоук, Натали Портман, Кирстен Данст и Мейзи Уилльямс.