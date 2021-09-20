Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в ГД в Приморском крае с 37,69% голосов

Согласно данным Центризбиркома, ЕР после подсчета 69,37% протоколов получает 37,69% голосов. В свою очередь КПРФ набирает 27,81% голосов, ЛДПР — 8,01% голосов, партия «Справедливая Россия» — 6,18%, «Новые люди» – 5,35%, Партия пенсионеров —4,69%.
Согласно данным Центризбиркома, ЕР после подсчета 69,37% протоколов получает 37,69% голосов. В свою очередь КПРФ набирает 27,81% голосов, ЛДПР — 8,01% голосов, партия «Справедливая Россия» — 6,18%, «Новые люди» – 5,35%, Партия пенсионеров —4,69%.
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