239 спецмашин вышли на расчистку трасс Наиболее интенсивные работы в связи со снегопадом велись в Алексеевском, Нехаевском и Урюпинском районах.
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239 спецмашин вышли на расчистку трасс Наиболее интенсивные работы в связи со снегопадом велись в Алексеевском, Нехаевском и Урюпинском районах.