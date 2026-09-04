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ВЭФ разрушил западную ложь об «изоляции» России – Хейсканен

ВЭФ разрушил западную ложь об «изоляции» России – Хейсканен

Восточный экономический форум ясно продемонстрировал, что рассказы западных деятелей о «международной изоляции России» – примитивная дезинформация.

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