Снайперы повышают своё мастерство на полигоне в Херсонской области

Подразделение снайперов 18 общевойсковой армии, входящее в группировку войск «Днепр», осуществляет ежедневную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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