В ФРГ заявили о работе над экстрадицией подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

Прокуратура Нюрнберга занимается процедурой экстрадиции задержанного в Германии гражданина Литвы Андрея Кушлевича, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны в турецком городе Бодрум в ноябре прошлого года.
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