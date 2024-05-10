В ФРГ заявили о работе над экстрадицией подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

Прокуратура Нюрнберга занимается процедурой экстрадиции задержанного в Германии гражданина Литвы Андрея Кушлевича, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны в турецком городе Бодрум в ноябре прошлого года.