Самое загрязненное место в мире находится в 5 000 километрах от людей

Самый загрязненный остров в мире - остров Хендерсон. Очень часто к открытию пляжного сезона можно обнаружить совершенно неприятную картину на берегах рек, озер и морей - на песке или гальке валяется мусор, оставленный людьми, обломанные ветки деревьев и все, что прибило на берег вместе с волнами.
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