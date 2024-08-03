Самое загрязненное место в мире находится в 5 000 километрах от людей

Самый загрязненный остров в мире - остров Хендерсон. Очень часто к открытию пляжного сезона можно обнаружить совершенно неприятную картину на берегах рек, озер и морей - на песке или гальке валяется мусор, оставленный людьми, обломанные ветки деревьев и все, что прибило на берег вместе с волнами.