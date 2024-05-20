Электрокар Атом: первая короткая поездка на прототипе

Разработка российского электрокара Атом ведётся стремительно: первые изображения автомобиля появились осенью 2022-го, а спустя год стартап построил для испытаний 13 прототипов, которые в сумме в различных дорожных и климатических условиях уже накатали свыше 50 тысяч километров.