В Краснодаре заметили автовредителя, громящего чужие машины

В Краснодаре заметили автовредителя, громящего чужие машиныЖители улицы 9-ой Тихой в Прикубанском округе Краснодара обратились в полицию с сообщениями о странном мужчине, который повадился увечить чужие автомобили.
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