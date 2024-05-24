«Решим проблему военным путем». Кремль жестко предупредил Евросоюз о последствиях воровства российских активов

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Sergey Ivanov

Итак, нас снова обмануууули! Надули!! Подло, нагло обманули! Ну, а как назвать человека, которого жулик обманывает подряд раз 20? Для этого есть подходящее русское слово: ЛОХ. Что, опять во всем виноват проклятый Запад? А раньше что, никто не знал, что верить ему нельзя? Так почему же мы хранили наши деньги у жулика? И вообще, почему мы их «хранили»? Почему не конвертировали деньги в заводы, технологии.... Почему не понастроили поликлиник, детских садов? А мало ли у нас народа живет до сих пор в бараках? Может быть и хранили деньги «там» потому, что знали: русские жулики разворовали бы все это еще быстрее, чем это делают наши «партнеры»?