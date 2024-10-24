Первый медиацентр «Позитив» открылся в селе Пивовариха

Первый медиацентр «Позитив» открылся на базе дома культуры в селе Пивовариха Иркутского района. Это стало возможным благодаря победе культурно-спортивного комплекса Ушаковского МО в областном конкурсе, сообщает пресс-служба Иркутского областного Дома народного творчества.
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