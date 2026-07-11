Фугу захватывает Приморье: рыбаки жалуются на ядовитый улов и сломанные снасти

Ядовитая рыба фугу массово заполонила побережье Приморья и сильно испортила жизнь местным рыбакам. Любители рыбалки жалуются, что смертельно опасная рыба то и дело попадается на крючок, уже встречаясь чаще привычной камбалы, сообщает PRIMPRESS.