Фугу захватывает Приморье: рыбаки жалуются на ядовитый улов и сломанные снасти

Ядовитая рыба фугу массово заполонила побережье Приморья и сильно испортила жизнь местным рыбакам. Любители рыбалки жалуются, что смертельно опасная рыба то и дело попадается на крючок, уже встречаясь чаще привычной камбалы, сообщает PRIMPRESS.
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