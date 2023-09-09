Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек

С наступлением утра появляются уточненные данные о последствиях одного из крупнейших за последние 20 лет землетрясения В Марокко произошло сильное землетрясениеПогибло около 300 человек, более 150 пострадало в Марокко – оно унесло жизни 632 человек.
С наступлением утра появляются уточненные данные о последствиях одного из крупнейших за последние 20 лет землетрясения В Марокко произошло сильное землетрясениеПогибло около 300 человек, более 150 пострадало в Марокко – оно унесло жизни 632 человек.
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