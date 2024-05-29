В Нижегородской области сотрудниками полиции разоблачена группа коррупционеров из контрольно-счётной палаты региона

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области при содействии регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группы сотрудников контрольно-счётной палаты Нижегородской области к совершению преступления коррупционной направленности.
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