Собянин пригласил москвичей выбрать названия поездов МЦД

Выбрать собственные имена для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ предложил москвичам Сергей Собянин. Новое голосование открылось в проекте «Активный гражданин», а эти составы занимают значительную часть парка МЦД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии