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Собянин пригласил москвичей выбрать названия поездов МЦД

Выбрать собственные имена для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ предложил москвичам Сергей Собянин. Новое голосование открылось в проекте «Активный гражданин», а эти составы занимают значительную часть парка МЦД.

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