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Как власти хотят контролировать IT-сектор, варианты российского ответа на потолок и рухнувший импорт Китая

Как власти хотят контролировать IT-сектор, варианты российского ответа на потолок и рухнувший импорт Китая

ЦСР предложил правительству механизм контроля IT-компаний В советах директоров российских IT-компаний могут появиться представители от государства.

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Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
На скорость распространения ковида сильно влияла анти прививочная компания руководимая агентами из за рубежа. Сейчас стало понятно что прививки очень сильно помогли и того вреда о котором писали они не приносили. Активную анти пропаганду вели США из за того, что не смогли создать сами, а рассчитывали создать и продавать за хорошие деньги, для США любая беда в мире - мать родна.
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