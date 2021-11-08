Смейся до слёз

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Находки, над предназначением которых пришлось поломать голову: 12 фото

Находки, над предназначением которых пришлось поломать голову: 12 фото

Казалось бы, в нынешнее время, когда технологии прогрессируют с невероятной скоростью, а гаджеты не прекращают впечатлять своими возможностями, разве могут удивить предметы из прошлого? Однако они не только впечатляют, но способны еще и озадачить.

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