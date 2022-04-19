«Фиорентина» выкупит Торрейру за 15 млн евро у «Арсенала»

Хавбек Лукас Торрейра станет игроком «Фиорентины» на постоянной основе. По окончании сезона «фиалки» выкупят 26-летнего футболиста сборной Уругвая у «Арсенала» за 15 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.
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