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Почему после ухода Дмитрия Поднозова главным вопросом стала судьба театра «Особняк»

Почему после ухода Дмитрия Поднозова главным вопросом стала судьба театра «Особняк»

20 июля 2026 года ушел из жизни Дмитрий Поднозов. В официальном сообщении театра «Особняк» коллеги назвали его не только выдающимся артистом, но прежде всего человеком, «который до последнего вёл театр и нас всех за собой».

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