Вучич: Трамп может предложить России и Украине перемирие на Рождество

Украинцы не смогут обойтись без помощи США Дональд Трамп в случае избрания президентом Соединенных Штатов может предложить России и Украине перемирие на период с католического до православного Рождества, предположил в телеэфире президент Сербии Александр Вучич.
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