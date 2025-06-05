Путин анонсировал «ответку» Киеву за серию терактов; Трамп уверяет, что ничего не знал

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Alex Nемо
Ну вот чего туман наводить. Был ли осведомлён Вашингтон о предстоящих атаках? Да был. Именно американская разведка поставляла данные в Киев о местонахождении российских стратегов. Именно по договору с США (СНВ-3) Россия не может прятать стратеги в укрытиях, чтобы была возможность контролировать выполнение этого договора. Кстати интересная особенность  этого договора - США не может прятать Б-52, а вот новейшие бомберы увидеть из космоса почему-то не получается, даже зная их точное местоположение - они в ангарах по &quot;технологическим&quot; причинам, на открытом воздухе их хранить оказывается нельзя, нежные они очень, солнца и дождя боятся...
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