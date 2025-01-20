Постолимпийский рекорд по цене жилья

В Сочи завершено строительство пятизвездочного отеля Mantera Supreme. Это часть масштабной экспансии компании «Мантера» на рынке российской курортной недвижимости Курортный комплекс группы компаний «Мантера» пополнит список элитных объектов недвижимости в Сочичитайте на monocle.
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