Растет напряженность между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным

Валерий Залужный, генерал, возглавляющий украинскую армию, в понедельник сделал свои самые критические публичные заявления в адрес президента Владимира Зеленского, ссылаясь на его решения об увольнении руководителей региональных военкоматов, поскольку напряженность между ними в последнее время становится все более очевидной, сообщает Reuters, передает news.