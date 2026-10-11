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Новости Брянска

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Тепло, снегопады и оттепели: какой будет грядущая зима в Брянской области

Тепло, снегопады и оттепели: какой будет грядущая зима в Брянской области

Теплая зима не исключит снегопады и оттепели в России. Причина — климатический феномен Эль-Ниньо, вызывающий температурные качели и интенсивные осадки.

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