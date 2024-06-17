НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

«Мбаппе даже в плохой форме может покарать любого». Прогноз Палагина на матч Австрия – Франция

Автор Спортса Слава Палагин сделал прогноз на матч Австрия – Франция в первом туре Евро-2024. «Килиан пропустил много игр за «ПСЖ» в концовке и болел на неделе, но даже в плохой форме может покарать любого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх