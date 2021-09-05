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Наталья Сергунина рассказала о перспективных проектах московских компаний в области городской аэромобильности

Наталья Сергунина рассказала о перспективных проектах московских компаний в области городской аэромобильности

Во всем мире активно развиваются проекты в сфере городской аэромобильности. Согласно экспертным оценкам, рынок беспилотников насчитывает уже сотни проектов новых летательных аппаратов, сумма инвестиций в которые достигла пяти миллиардов долларов.

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