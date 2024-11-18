«Я хату покинул, пошёл воевать…» С той поры минуло почти сто лет. На дворе 1926 год. В «Комсомольской правде» поэт Михаил Светлов публикует свою пронзительную «Гренаду».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Я хату покинул, пошёл воевать…» С той поры минуло почти сто лет. На дворе 1926 год. В «Комсомольской правде» поэт Михаил Светлов публикует свою пронзительную «Гренаду».
Свежие комментарии