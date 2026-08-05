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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Герин о новом контракте Куинна Хьюза: «Я остаюсь на связи с его представителями. Такие вопросы требуют времени. Это важное решение для обеих сторон»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о переговорах по новому контракту с защитником Куинном Хьюзом.

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