Планирование помогает нам оценивать последствия решений и выбирать наиболее выгодный вариант. Но оно требует умственных усилий, а его польза зависит от того, насколько точно человек может предсказать результат.
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