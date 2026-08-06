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Ортопед посоветовал самую безвредную обувь для жаркой погоды

Ортопед посоветовал самую безвредную обувь для жаркой погоды

Глухая синтетическая обувь, перекрывающая доступ воздуха, вызывает обильное потоотделение Выбирая летнюю обувь, необходимо искать баланс между удобством и защитой от твердых городских покрытий, рассказал aif.

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