Ортопед посоветовал самую безвредную обувь для жаркой погоды

Глухая синтетическая обувь, перекрывающая доступ воздуха, вызывает обильное потоотделение Выбирая летнюю обувь, необходимо искать баланс между удобством и защитой от твердых городских покрытий, рассказал aif.
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