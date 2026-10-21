❕В посёлке Васильевка возле реки Дерекойка местные жители отказались от эвакуации после подтопления Для обеспечения безопасности людей ночью спасатели следили за ситуацией в посёлке Кореиз, сообщил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» Юрий Павлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым