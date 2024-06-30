ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО СМЕРТИ ЗАБИЛИ МУЖЧИНУ В МОСКВЕ. ЧТО ТЕПЕРЬ СКАЖЕТ ДЖАМИЛЯ ДЖАМАНБАЕВА?

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Комментарии
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Поля Русс
ЭТО БЕЗУМИЕ....ТАК РАЗВЕ ЭТИ &quot;МУДРЕЦЫ&quot; БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАРОД?
Ответить
25 мин.
Поля Русс
КАКИХ ЖЕ УРОДОВ ВЗРАЩИВАЕТ РОДИНА Джамили? И ОНА ЕЩЕ ЛЕПЕЧЕТ ТАКУЮ ЕРЕСЬ, ГНАТЬ ВСЮ ЭТУ ГРЯЗЬ ИЗ РОССИИ
Ответить
23 мин.
Елена
А государство, в виде бонуса, пообещало построить им несколько школ.... 🤦‍♀️
Ответить
17 мин.

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