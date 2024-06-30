ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО СМЕРТИ ЗАБИЛИ МУЖЧИНУ В МОСКВЕ. ЧТО ТЕПЕРЬ СКАЖЕТ ДЖАМИЛЯ ДЖАМАНБАЕВА?

Поля Русс ЭТО БЕЗУМИЕ....ТАК РАЗВЕ ЭТИ "МУДРЕЦЫ" БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАРОД?

Поля Русс КАКИХ ЖЕ УРОДОВ ВЗРАЩИВАЕТ РОДИНА Джамили? И ОНА ЕЩЕ ЛЕПЕЧЕТ ТАКУЮ ЕРЕСЬ, ГНАТЬ ВСЮ ЭТУ ГРЯЗЬ ИЗ РОССИИ