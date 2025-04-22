Определилась цена самого дорогого номера в гостинице на ПМЭФ

Речь о сумме в более 1 миллиона рублей Одноместное размещение в самом дорогом номере отеля для участников Петербургского международного экономического форума в 2025 году обойдется в 1,114 миллиона рублей за одну ночь, пишет 22 апреля РИА Новости.