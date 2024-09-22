Алаудинов: ВСУ с нападения на Курскую область потеряли больше половины техники

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские войска с момента нападения на Курскую область потеряли больше половины техники.
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