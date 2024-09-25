Собянин: В районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей

Жители столицы получат новое общественное пространство Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что в столице планируется создание зеленой набережной, свободной от автомобильного движения, на месте бывшей промзоны «Южный порт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии