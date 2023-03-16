Путин объяснил ошибку в определении недружественных для России стран

Словосочетание «недружественные страны» априори неправильное, ведь в реальности для России недружественными могут быть лишь их политические элиты и правители, которые принимают невыгодные для их национальных интересов антироссийские решения.
Словосочетание «недружественные страны» априори неправильное, ведь в реальности для России недружественными могут быть лишь их политические элиты и правители, которые принимают невыгодные для их национальных интересов антироссийские решения.
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