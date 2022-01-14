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Порошенко прятал за границей имущество и переписывал активы. На родину экс-гарант возвращается нищим

Порошенко прятал за границей имущество и переписывал активы. На родину экс-гарант возвращается нищим

Петр Порошенко планирует через несколько дней вернуться в Украину, однако, куда больший интерес вызывает вопрос о том, что делал бывший президент за границей все эти праздничные дни.

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