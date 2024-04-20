В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Похоже украину сам коллективный запад приговорил к исчезновению. Интересно, кто конкретно стоит за продажей украинских детей? Ведь это и есть по сути современная работорговля... На имя кого теперь в ЕС выпишут ордер на арест? Или "рука руку моет"?