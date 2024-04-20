Страна и люди
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Страна и люди

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В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

Екатерина РОМАНОВА Совершенно неожиданная новость пришла из Европы.  Все же ещё хорошо помнят обвинения со стороны Запада в адрес России в «воровстве» украинских детей, в этом «преступлении» обвиняли президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже украину сам коллективный запад приговорил к исчезновению. Интересно, кто конкретно стоит за продажей украинских детей? Ведь это и есть по сути современная работорговля... На имя кого теперь в ЕС выпишут ордер на арест? Или &quot;рука руку моет&quot;?
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13 час.

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