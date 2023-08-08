В СИЗО отправлены бандиты, которые насмерть забили «вагнеров» под Туапсе
Вечером 7 августа Туапсинский районый суд по ходатайству следствия заключил под стражу 36-летнего Вартана Тулумджяна, 28-летнего Артёма Туркменяна, 27-летнего Альберта Экзаряна и 19-летнего Карена Устяна, обвиняемых в зверском убийстве 41-летнего Александра П.
Комментарии
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раз нет смертной казни к сожалению для таких уродов, то пожизненно! В СВО такие уроды не нужны!
Животные! Для таких случаев должна быть,обязана быть СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
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