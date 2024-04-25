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Рогозин назвал имена предателей, отдавших Украину в руки Западу

Рогозин назвал имена предателей, отдавших Украину в руки Западу

3 дня назад 18K прочитали Дмитрий Рогозин наделал шума своим постом. Он назвал фамилии тех, благодаря кому Россия потеряла Украину.

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