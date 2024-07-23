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Американские ученые разработали искусственный интеллект для прогноза лесных пожаров

Американские ученые разработали искусственный интеллект для прогноза лесных пожаров

ИИ анализирует данные со спутников и создает цифровую модель.Ученые из Университета Южной Калифорнии создали новый искусственный интеллект, который способен предсказывать распространение лесных пожаров с высокой точностью.

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