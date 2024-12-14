5 впечатляющих медицинских достижений 2024 года

Сразу несколько заболеваний перестают быть неизлечимыми. Каждый год ученые разрабатывают новые препараты, методы лечения и диагностики, которые способны значительно поменять качество жизни пациентов или как минимум дать надежду на то, что перемены произойдут в ближайшем будущем.
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